Giả vờ hỏi đường rồi nhân lúc người phụ nữ sơ hở tên cướp nhanh như chớp giật lấy sợi dây chuyền rồi vít ga chạy mất hút

Sự việc xảy ra tại thị trấn Thirumala, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Thấy người phụ nữ đang nghe điện thoại, tên cướp giả vờ hỏi đường rồi nhanh như chợp giật lấy sợi dây chuyền và vít ga chạy đi mất.

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