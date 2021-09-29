Gây tai nạn, tài xế taxi tranh thủ thời cơ 'hôi tiền' của nạn nhân và cái kết bắt tại trận

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên đang điều khiển xe máy băng qua ngã tư thì bất ngờ bị một chiếc taxi ở (Argentinia) đâm trúng. Cú đâm mạnh khiến nam thanh niên bay qua đầu xe rồi rơi xuống đường. May mắn là sau va chạm nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ và có thể tự đứng dậy được.
Đời Sống 21:00 29/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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