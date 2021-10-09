Gây tai nạn đã đành, cô gái mặc bikini bé xíu còn thản nhiên nhún nhảy, giằng co với cảnh sát giữa phố đông người

Câu chuyện xảy ra tại Tây Ban Nha. Một cô gái mặc bikini sau khi gây tai nạn đã bước ra khỏi xe và đứng nhún nhảy như không có chuyện gì xảy ra. Đáng chú ý, khi cảnh sát đến, cô còn có thái độ chống đối khiến nhiều người đi đường chú ý.
Đời Sống 07:06 09/10/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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