Gấu lười thể hiện sự 'oai hùng' lao đến hù dọa báo đốm, liệu chiến thần đi săn sẽ giải quyết như thế nào?

Gấu lười liên tục đứng thẳng bằng 2 chân để hù dọa báo đốm, nhưng đối phương cũng không dễ bị bắt nạt. Con báo không chịu lùi bước dù gấu lười liên tục hăm dọa. Sự lì lợm của đối phương khiến gấu lười phải bỏ cuộc. Sau một hồi gầm gừ, nó từ từ bỏ đi.

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