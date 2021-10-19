Gặp 'thuỷ quái' đại dương, 'quái vật phòng gym' suýt bị lôi thẳng xuống biển trước bàn dân thiên hạ

Vận động viên cử tạ - Jujimufu vô cùng vất vả mới có thể "chiến thắng" được những con cá mú "khổng lồ" cực khỏe với sự giúp đỡ của rất nhiều người. Con cá mú đã được thả đi ngay sau đó vì đây là loài cá đang trong trạng thái bảo tồn ở mức độ cực kỳ nguy cấp.
Đời Sống 09:00 19/10/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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