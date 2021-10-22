Gặp phải thủy quái khổng lồ, 'gã điên' làng gym cũng tuột mất cần câu xuống biển chỉ vì điều này

Trong lần đầu tiên thả câu đầu tiên thì anh đã thất bại và thậm chí còn bị con cá mú khổng lồ kéo văng cả cần câu xuống biển. Rất may là cần câu được buộc thêm một sợi dây bảo hiểm cho phép người câu cá có thể thu lại được khi nó bị rơi xuống nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-phai-thuy-quai-khong-lo-ga-dien-lang-gym-cung-tuot-mat-can-cau-xuong-bien-chi-vi-dieu-nay-432479.html