Gái xinh vô tư 'cởi mở', tạo dáng nóng bỏng trong bộ bikini bé xíu giữa hàng chục người đàn ông, thực hư thế nào?

Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái diện bộ bikini mảnh như cọng bún, tạo dáng táo bạo trước mặt nhiều người. Tuy nhiên, thực chất, đây chỉ là một buổi chụp ảnh theo phong cách Giáng Sinh tại Hàn Quốc. Cô người mẫu trong clip thậm chí còn được cả ê-kip khen ngợi vì thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Đời Sống 10:05 30/11/2021

Trung Hiếu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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