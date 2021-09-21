Gái xinh đích thân quay clip dạy fan cách thay đồ trong xe ô tô, chi tiết chiếc cửa kính khiến nhiều người lo lắng

Một nữ Youtuber xinh đẹp người Hàn Quốc đã quay lại clip hướng dẫn người hâm mộ cách thay đồ trong xe ô tô. Tuy nhiên, nhiều người khi xem đã vô cùng quan ngại vì kính xe hoàn toàn không được che chắn và cô gái thì đang ở ngoài đường. Bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy hành động của người bên trong. Đoạn clip đã nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.

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