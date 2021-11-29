Gái xinh bị gã nhân viên sửa chữa vô tình 'xé' áo giữa ban ngày, diễn biến sự việc sau đó khiến người xem sốc nặng

Đoạn clip ghi lại cảnh cô gái vừa đi ngang qua người nhân viên sửa chữa của tòa nhà thì áo của cô mắc vào chiếc thang và rách toạc. Sau đó, người này đã "may" một bộ váy mới cho cô trước sự ngạc nhiên của những khán giả.
Đời Sống 10:05 29/11/2021

Trung Hiếu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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