Gạch lát nền đồng loạt phát nổ, chủ nhà xem lại camera mà hốt hoảng, cảm thấy may mắn vì lý do này

Hình ảnh ghi lại từ camera an ninh trong một gia đình cho thấy sự việc xảy ra vào 3h20' và thiệt hại khá lớn. Theo đó, những viên gạch lát bên dưới bàn ăn, ở hành lang và phía trước chiếc tivi đột nhiên nổ tung. Một số viên gạch bị nứt, một số khác bị bong ra hoặc vỡ vụn hoàn toàn. Chỉ nhà xem lại camera và cảm thấy may mắn vì thời điểm xảy ra không có ai trong phòng khách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gach-lat-nen-ong-loat-phat-no-chu-nha-xem-lai-camera-ma-hot-hoang-cam-thay-may-man-vi-ly-do-nay-631921.html