Đụng độ lửng mật, bao săn hung hăng lao vào hành xác con mồi và cái kết đắng lòng cho kẻ đi săn

Lửng mật không những gây khó dễ cho cho những loài săn mồi khác mà đôi khi còn khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy. Thế nhưng trong cuộc chạm trán với báo săn, lửng mật đã bị đối thủ ghì chật và bắt đầu hành xác. Liệu lửng mật có thành công trốn thoát được như những lần trước?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-do-lung-mat-bao-san-hung-hang-lao-vao-hanh-xac-con-moi-va-cai-ket-dang-long-cho-ke-di-san-427709.html