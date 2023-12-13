Dùng bật lửa soi bình xăng, một nam tài xế đã gây ra vụ cháy lớn tại một trạm xăng, người trong xe tung cửa tháo chạy thoát thân

Sự việc được camera giám sát tại nhà ga ở Sredneuralsk, Sverdlovsk Oblast, Nga ghi lại. Người lái xe sử dụng bật lửa soi vào nắp bình xăng, ngay lập tức ngọn lửa lớn bùng lên dữ dội khiến nhiều người rùng mình.

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