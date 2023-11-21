Đúng 19h45 mỗi ngày, bức tường sẽ phát ra âm thanh bí ẩn kéo dài suốt 13 năm và lý do bất ngờ phía sau

Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra tại một gia đình gần Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ. Theo chủ nhà cho biết, ông sử dụng chiếc đồng hồ nối với một sợi dây để xác định vị trí lỗ khoan trong tường phòng khách nhưng vô tình làm rơi chiếc đồng hồ bị mắc kẹt trong đó. Họ nghĩ sau 3 đến 4 tháng thì pin sẽ hết pin nhưng nó đã kêu suốt 13 năm.
Đời Sống 16:16 21/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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