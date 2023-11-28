Du khách toát mồ hôi lạnh giữa mùa đông khi bị bầy sói dữ bao vây giữa thung lũng và cái kết

Hình ảnh ghi lại vào ngày 13/11, tại Châu tự trị người Mông Cổ Bortala thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc cho thấy đàn sói 9 con bao vây ô tô của khách du lịch. Nhiều du khách sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này… Nhưng sau khi tài xế bóp còi thì chúng liền bỏ đi.

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