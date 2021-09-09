Đơn độc đi săn, báo sư tử bị lạc đà cho một đú đá 'bay lên tận trời xanh' say sẩm mặt mày

Khi phát hiện thấy con lạc đà Nam Mỹ đang gặm cỏ, con báo sư tử đã lao tới truy đuổi. Khi bị kẻ săn mồi nhảy chồm lên lưng, con lạc đà lập tức hất văng báo sư tử xuống đất rồi lập tức bỏ chạy. Sau vài giây định thần lại, con báo sư tử chạy theo hướng lạc đà lên mỏm đất cao hơn.
Đời Sống 15:45 09/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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