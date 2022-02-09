Đối mặt với 'kẻ hủy diệt' tốc độ như bầy báo săn khát máu, linh dương vẫn thoát chết ngoạn mục nhờ kỹ năng điệu nghệ này!

Video được ghi lại tại vườn quốc gia Serengeti, Tanzania khi 3 con báo săn liên tục tấn công vào con linh dương lạc đàn. Dù rất hoảng loạn nhưng trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", linh dương vẫn cố gắng đáp trả quyết liệt và giành giật sự sống.
Đời Sống 06:00 09/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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