Đoạn phỏng vấn nói như hát của cậu bé thích 'rõ ràng' biến thành bản hòa tấu piano 'cực chất', thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên MXH

Clip gây sốt mạng xã hội một thời về cậu bé thích 'rõ ràng' đã được nghệ sĩ Brandon Ethridge tạo ra một bản hòa tấu Piano vô cùng cuốn hút. Sau khi đoạn video được đăng tải đã khiến các netizen tỏ ra vô cùng thích thú và hào hứng cho sự ngẫu nhiên này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doan-phong-van-noi-nhu-hat-cua-cau-be-thich-ro-rang-bien-thanh-ban-hoa-tau-piano-cuc-chat-thu-hut-hon-2-trieu-luot-xem-tren-mxh-425004.html