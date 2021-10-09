Đoạn đường bỗng dưng phát nổ, cả người và xe đều bay lên không trung, biết được nguyên nhân vụ việc ai cũng khiếp sợ

Lửa bất ngờ bùng lên từ một miệng cống đang sửa chữa khiến cả một đoạn đường ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) phát nổ ngay sau đó, hất văng nhiều người lên không trung. Những người có mặt ở đó đều hoảng loạn và dường như họ không định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

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