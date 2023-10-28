Dò kim loại, người đàn ông vui sướng khi tìm thấy chiếc nhẫn kim cương của 2 vợ chồng du khách bị chôn vùi trên bãi biển và cái kết

Hai vợ chồng du khách đã làm rơi nhẫn cưới trị giá 1.200 USD khi đi bơi cùng các con trong chuyến đi đến St Augustine, Florida, Mỹ. Họ đã nhờ người đàn ông dò tìm kim loại tìm giúp. Người đàn ông đã quay lại chỗ đó mỗi ngày trong hơn một tháng và tìm thấy. Hai vợ chồng du khách đã đi hơn 2.500 km để nhận lại chiếc nhẫn và cảm ơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-kim-loai-nguoi-dan-ong-vui-suong-khi-tim-thay-chiec-nhan-kim-cuong-cua-2-vo-chong-du-khach-bi-chon-vui-tren-bai-bien-va-cai-ket-626850.html