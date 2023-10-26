Điếng người cảnh tượng nữ tài xế bất ngờ lao thẳng xe ô tô cắm đầu xuống máy nén rác và cái kết

Sự việc xảy ra vào ngày 19/10, tại một trạm chuyển tiếp ở Southborough, bang Massachusetts, Mỹ. Từ hình ảnh cho thấy, thay vì dừng lại, chiếc ô tô chạy thẳng về phía chiếc máy nén rác rồi cắm đầu xuống dưới. Rất may nữ tài xế được giải cứu và chỉ bị thương nhẹ.
Đời Sống 16:40 26/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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