Điện thoại đang để trên đùi bỗng dưng bốc cháy, cả nhà sợ hãi bỏ chạy nhưng phản ứng của người đàn ông duy nhất ở lại gây chú ý

Theo đó, camera trong phòng khách ghi lại cảnh cả gia đình đang xem tivi, chơi điện thoại. Chiếc điện thoại bốc cháy đang để trên đùi một em bé. Chỉ có duy nhất một người đàn ông trong nhà ở lại và có hành động lạ.

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