Dị như rắn hổ liên tục hấp thụ chất độc từ con mồi để bồi dưỡng khí lực, ngỡ là kẻ đoạt mạng ếch phi tiêu bé nhỏ nhưng bất ngờ lại xảy ra thế này

Rắn hổ keelback hay còn gọi là rắn cỏ Nhật là loài rắn có nọc độc chết người nhờ khả năng hấp thụ nọc độc từ con mồi. Tuy nhiên ếch phi tiêu vàng dù chỉ có kích thước giới hạn 5 cm nhưng nổi tiếng là loài ếch nguy hiểm với độc tố khó ai đánh bại.
Đời Sống 06:00 11/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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