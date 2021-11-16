Đi gội đầu mà cứ mải mê nhiều chuyện, nữ khách hàng nhận lấy hậu quả nhưng ai cũng đồng thanh đáng đời

Nữ khách hàng đang được người thợ gội đầu nhưng cứ mải mê nói chuyện. Sau nhiều lần nhắc nhở không được khiến anh thợ bực mình và dùng vòi xịt cho cô nàng tỉnh ra. Hành động tưởng chừng bị lên án, nào ngờ ai cũng đồng thanh đáng đời cô khách hàng.

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