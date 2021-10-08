Đi đào hố băng ở vùng hẻo lánh, nhóm người giật mình vì kéo lên được loài hải sản đắt nhất thế giới, thế này chẳng mấy mà giàu

Một nhóm người tới khu vực băng giá thuộc biển Bering (nằm ở phần phía cực bắc của Thái Bình Dương), đào một hố băng và kéo lên được những con cua hoàng đế Alaska. Đây là loài cua có giá trị kinh tế cao và lớn nhất thế giới.

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