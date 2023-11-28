Đi cướp không xem ngày, vừa mới mở cửa ô tô, 2 thanh niên hoảng sợ bỏ chạy khi thấy điều này trong xe

Video ghi lại vào ngày 23/11, tại Thành phố Phòng Thành Cảng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Theo đó 2 tên trộm tiến tới xe ô tô, vừa mở cửa thì phát hiện chủ xe đang nằm ngủ bên trong nên hoảng sợ vứt lại xe máy rồi bỏ chạy.
Đời Sống 14:30 28/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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