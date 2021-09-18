Đang xem TV trong phòng khách, người phụ nữ sợ hãi lao vào phòng ngủ gọi chồng trong khoảnh khắc động đất rung chuyển, hậu quả vô cùng nặng nề

Trận động đất mạnh 6 độ richter đã xảy ra vào ngày 16/9 tại huyện Lô, TP Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Vụ động đất này đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 60 người bị thương.

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