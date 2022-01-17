Đang thả lưới bắt cá tra và cá mè trong ao, ngư dân giật mình khi đụng độ ‘THỦY QUÁI’ nặng gần 100kg đến rách cả lưới

Một nhóm người đã cùng nhau thả lưới ở một ao nước để bắt cá, đa số là cá tra nuôi và cá mè hoa. Tuy nhiên, trong lúc kéo lên một mẻ lưới, người đàn ông đã bị giật mình vì bên trong là 'thủy quái' - cá rồng châu Á to đến mức rách cả lưới và chạy thoát.
Đời Sống 07:34 17/01/2022

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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