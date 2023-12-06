Đang sạc, pin dự phòng bất ngờ phát nổ kinh hoàng khiến người dân sợ hãi bỏ chạy khỏi phòng

Sự việc được ghi lại vào ngày 29/11, tại một nhà dân ở tỉnh Surat Thani, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại cho thấy pin sạc dự phòng điện thoại khi nó được cắm vào ổ điện trên tường bất ngờ phát nổ. Nhanh sau đó, tia lửa và ngọn lửa bùng lên khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy khỏi phòng.

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