Đang sạc, pin dự phòng bất ngờ phát nổ kinh hoàng khiến người dân sợ hãi bỏ chạy khỏi phòng

Sự việc được ghi lại vào ngày 29/11, tại một nhà dân ở tỉnh Surat Thani, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại cho thấy pin sạc dự phòng điện thoại khi nó được cắm vào ổ điện trên tường bất ngờ phát nổ. Nhanh sau đó, tia lửa và ngọn lửa bùng lên khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy khỏi phòng.
Đời Sống 01:30 06/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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