Đang ngủ trưa ngon giấc, người phụ nữ nhân ngay một cơn 'đại hồng thủy' vào nhà ướt hết mọi thứ làm cho tỉnh cả ngủ

Người phụ nữ đang ngủ trưa trong nhà thì bất ngờ có một cột nước phun thẳng vào nhà và làm người này tỉnh ngủ. Nguyên nhân cũng là do một nhóm công nhân gần đó đã vô tình làm vỡ đường ống nước sạch ở tây bắc Trung Quốc.

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