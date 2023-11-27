Đang ngồi ăn ngon lành, khách hàng bất ngờ tháo chạy trong hoảng sợ khi ‘gã khổng lồ không chân’ đột nhập cửa hàng

Sự việc xảy ra vào ngày 17/6, tại một cửa hàng ở Bangkok, Thái Lan. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một con trăn dài hơn 3 mét đã trườn vào cửa hàng rồi cố gắng tiến vào nhà bếp. Trước sự xuất hiện của con vật, khách hàng và cả đầu bếp đã nhảy khỏi ghế rồi bỏ chạy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-ngoi-an-ngon-lanh-khach-hang-bat-ngo-thao-chay-trong-hoang-so-khi-ga-khong-lo-khong-chan-dot-nhap-cua-hang-633311.html