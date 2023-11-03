Đang loay hoay sửa xe, cụ ông nghe cậu bé truy hô có cướp liền ‘tung cước’ hạ gục tên cướp điện thoại trong vòng một nốt nhạc

Sự việc được ghi lại vào ngày 23/10, tại Thành phố Schelkovo, gần thủ đô Moscow, Nga. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một tên côn đồ ra tay cướp chiếc điện thoại di động của một cậu bé nhưng vừa chạy đi chưa được bao xa thì bị người đàn ông lớn tuổi hạ gục.

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