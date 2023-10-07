Đang khởi động, chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội ở trạm xăng, nhân viên trạm xăng có pha giải cứu ngoạn mục

Sự việc được ghi lại vào ngày 26/9, tại một trạm xăng ở Viêng Chăn, Lào. Video ghi lại cảnh tượng một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy vào trạm xăng tiếp nhiên liệu, nhưng khi nổ máy chuẩn bị rời đi thì xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội.

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