Đang họp, nhân viên bỏ chạy tán loạn trong hoảng sợ khi phát hiện sinh vật dài 2 mét đáng sợ rơi xuống sàn

Sự việc xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng ở Quảng Tây, Nam Ninh, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy các nhân viên đang họp thì bất ngờ một con trăn dài 2 mét chẳng hiểu ở đâu ra bất ngờ rơi xuống khiến mọi người hốt hoảng bỏ chạy.
Đời Sống 09:26 28/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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