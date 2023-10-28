Đang họp, nhân viên bỏ chạy tán loạn trong hoảng sợ khi phát hiện sinh vật dài 2 mét đáng sợ rơi xuống sàn

Sự việc xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng ở Quảng Tây, Nam Ninh, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy các nhân viên đang họp thì bất ngờ một con trăn dài 2 mét chẳng hiểu ở đâu ra bất ngờ rơi xuống khiến mọi người hốt hoảng bỏ chạy.

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