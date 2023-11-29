Đang đi đường, người đàn ông bất ngờ ngã gục xuống đường bất tỉnh, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người hốt hoảng

Sự việc được ghi lại vào ngày 14/11, tại Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, miền Bắc Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông đang đi bộ trên đường thì bất ngờ ngã gục xuống đất bất tỉnh vì bị một tảng băng rơi trúng đầu.

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