Đang đi đường, người đàn ông bất ngờ bị quật ngã khỏi xe máy do bị vướng vào sợi dây cáp khiến nhiều người đi đường kinh hoàng

Sự việc xảy ra tại Thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy người đàn ông đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị giật mạnh ra phía sau rồi hất văng khỏi xe bởi một sợi dây cáp.
Đời Sống 16:23 28/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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