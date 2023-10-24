Đang đi bộ trong trung tâm thương mại, người đàn ông vô cớ vung chân đá bé gái 1 tuổi ngã xuống sàn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Sự việc được ghi lại tại một trung tâm mua sắm ở Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy người đàn ông mặc áo polo sọc bước tới chỗ đứa trẻ đang đứng cạnh một cây cột trong trung tâm thương mại và vung chân đá vào người bé gái khiến em bị hất văng, nằm dài trên sàn khiến nhiều người bức xúc.
Đời Sống 08:43 24/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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