Đang chơi đá bóng trên đường, bé trai sợ hãi bất ngờ bị một con quạ lao tới tấn công liên tục và cái kết

Sự việc xảy ra tại một con đường ở Bangkok, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại. Hình ảnh cho thấy, cậu bé đang chơi ngoài đường thì bị con quạ tấn công. Thấy vậy, người mẹ vội vàng chạy tới ôm lấy con trai đang sợ hãi.

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