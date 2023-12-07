Đang chạy xe trên đường cao tốc thì bất ngờ phát hiện sinh vật lạ nhảy nhót dọc theo con đường, cảnh sát phải phong tỏa khu vực để tìm kiếm

Hình ảnh ghi lại vào sáng 1/12 vừa qua, tại thành phố Oshawa, phía nam Ontario, Canada khi một con kangaroo xuất hiện, nhảy nhót dọc theo con đường trong khu vực. Cảnh sát được gọi và đã phong tỏa khu vực để tìm kiếm con kangaroo.
Đời Sống 06:17 07/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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