Đang chạy xe trên cao tốc, tài xế sửng sốt khi thấy đàn hươu băng qua đường rồi nhảy khỏi cầu trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Video ghi lại cảnh tượng khi xe đang chạy xe dọc theo tuyến đường cao tốc tại bang Iowa, Mỹ, tài xế sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi một đàn hươu băng qua đường rồi nhảy xuống cầu tự tử.

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