Cười ra nước mắt trước cảnh tượng nam thanh niên mải nhìn điện thoại nên ngã cắm đầu xuống đài phun nước, nhiều người chứng kiến giật mình hoảng hốt

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 12/11, tại khu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy do mải xem điện thoại mà không chú ý đến xung quanh nên anh chàng đã ngã vào một đài phun nước.
Đời Sống 07:49 17/11/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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