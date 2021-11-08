Cuộc đột kích bất ngờ của 'hung thần đại dương' khiến người ngư dân kinh hồn bạt vía khi chỉ vừa câu được con cá ngừ nhỏ

Vừa mới đâm được con cá ngừ làm chiến lợi phẩm, ngư dân không khỏi hoảng hốt khi hai con cá mập 'khát máu' phi đến giành con mồi. Video quay lại cảnh tượng làm người xem cũng không hỏi hồi hộp.
Đời Sống 15:53 08/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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