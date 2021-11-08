Cuộc đại chiến không khoan nhượng giữa sư tử và linh cẩu để giành xác trâu rừng

Đoạn video được ghi lại ở khu bảo tồn động vật hoang dã Maasai Mara cho thấy một chú trâu rừng đã bị hạ gục và đang là chiến lợi phẩm được chú ý bởi cả bầy sư tử và linh cẩu.Với lợi thế về thể lực và kích thước cơ thể, bầy sư tử đã dễ dàng đánh đuổi linh cẩu để dành lấy con mồi sau cuộc tranh đấu kịch tính.
Đời Sống 06:36 08/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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