Cuộc chiến một mất một còn để giành lấy miếng mồi béo bở, ấy thế nhưng với sự ma mãnh của mình, linh cẩu xuất sắc vừa cướp được mồi vừa 'thịt' luôn đối thủ!

Một con trăn đá châu Phi đã săn được một con linh dương con. Thế nhưng một kẻ thứ ba đã xuất hiện và đi về phía con trăn này. Màn kịch chiến giành con mồi xảy ra nảy lửa và trong phúc chốc kinh cẩu đã chơi 'mánh khóe' để thu phục không chỉ mồi ngon mà cả kẻ địch cũng rơi vào tầm ngắm.
Đời Sống 17:01 13/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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