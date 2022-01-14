Cuộc chiến hiếm gặp chưa từng có trong thế giới dưới nước, sát thủ biển cả đại chiến quái vật đầm lầy, con nào sẽ giành chiến thắng?

Trong một chuyện tham quan biển Kimberley (Úc) bằng du thuyền, 2 du khách đã vô tình ghi lại được màn giao chiến giữa 2 con vật. Liệu cuộc đi săn này con vật nào sẽ giành được chiến thắng?

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