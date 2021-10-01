Cột xăng bất ngờ 'phơi bụng' và 'bốc hỏa' khiến dân tình 'ba chân bốn cẳng' tháo chạy, bất ngờ trước nguyên nhân

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của trạm xăng, một chiếc xe ô tô do sơ suất đã kéo đổ 1 cột xăng khiến cho xăng đổ ra ngoài lập tức lửa bốc lên và cháy lan ra xung quanh. Do sự việc xảy ra bất ngờ, nhiều người xung quanh đã tháo chạy. May mắn thay là ngọn lửa sớm được khống chế nên không bùng phát lớn.
Đời Sống 13:00 01/10/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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