Công nhân xe rác PHẢN XẠ CỰC NHANH, cứu bé trai lao sang đường thoát khỏi tình huống nguy hiểm khiến cộng đồng mạng vô cùng thán phục

Cậu bé có ý định chạy sang bên kia đường nhưng bị xe rác lớn che khuất tầm nhìn và lao ra đường trong tình huống nguy hiểm. Đúng lúc này, nam công nhân đang bám phía sau xe rác đã phản ứng rất nhanh trí kéo cậu bé trở lại, tránh được tai nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-nhan-xe-rac-phan-xa-cuc-nhanh-cuu-be-trai-lao-sang-duong-thoat-khoi-tinh-huong-nguy-hiem-khien-cong-dong-mang-vo-cung-than-phuc-423293.html