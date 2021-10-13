Cộng đồng mạng rùng mình với món đặc sản của đôi vợ chồng nghèo nhưng câu chuyện hoàn cảnh nghe xong ai cũng thương

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một đôi vợ chồng người dân tộc thiểu số đang đi bán một ống sâu lúc nhúc. Hai vợ chồng mang một ống sâu tre đi bán lấy tiền về mua thịt, mua quần áo, sách vở... cho con.
Đời Sống 16:51 13/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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