Cộng đồng mạng phát cuồng với chú chó 6 tuổi chơi được nhiều loại nhạc cụ siêu đỉnh như một nghệ sĩ đích thực

Chú chó tên Lizzy sống cùng chủ ở Victoria, Australia. Nó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ như guitar, trống, piano... Cộng đồng mạng phát cuồng vì chú chó quá thông minh và sự đáng yêu của mình.

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