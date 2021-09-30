Cô gái khỏa thân 100% hiên ngang đi dạo giữa phố và phản ứng của những người đàn ông khi trông thấy 'cảnh xuân'

Khác với những thử nghiệm dùng sơn vẽ quần hoặc áo như lần trước. Cô gái trong đoạn clip lần này đã khỏa thân 100%. Sau khi được họa sĩ thiết kế 1 bộ bikini 2 mảnh, cô gái đã vô tư ra phố chụp ảnh dưới sự trầm trồ của những người xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-khoa-than-100-hien-ngang-di-dao-giua-pho-va-phan-ung-cua-nhung-nguoi-dan-ong-khi-trong-thay-canh-xuan-427800.html