Cô gái cởi lột áo, hò hét trong lúc tắc đường dưới sự cỗ vũ của các thanh niên bên cạnh, biết được nguyên nhân khiến người xem ngán ngẩm

Đoạn clip được quay vào tháng 1/2018, khi đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng, người dân ùa ra đường "đi bão" ăn mừng. Tuy nhiên, một cô gái đã quá khích rồi cởi phăng chiếc áo trong tiếng hò hét của nhóm thanh niên đậu xe gần đó.Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Đời Sống 09:05 23/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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